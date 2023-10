Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag sind drei neue Exchange Traded Funds von Legal & General Investment Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der L&G Global Brands UCITS ETF (ISIN IE0007HKA9K1/ WKN A3ECMJ) biete erstmals eine Investition in ein Portfolio aus Unternehmen, die weltweit die führenden Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen repräsentieren würden. Dazu würden Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Tesla gehören. Den größten Anteil aus Branchensicht würden Unternehmen aus IT, Finanzen und Gesundheit vereinnahmen. Zurzeit seien 81 Unternehmen im Portfolio vertreten, wobei die Gewichtung eines Titels auf 5 Prozent begrenzt sei. Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen würden oder mit kontroversen Themen in Verbindung stünden, würden ausgeschlossen. ...

