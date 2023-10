Am Mittwoch ist es endlich soweit: Der deutsche Traditions-Sandalenhersteller Birkenstock geht an die Börse. Doch Birkenstock reizt bei seinem Börsengang die Preisspanne nicht voll aus. Ist das Interesse von Investoren an der Birkenstock-Aktie (WKN: A3EXD1) nicht so groß wie erwartet? Birkenstock vorgestellt Birkenstock ist ein deutscher Schuhhersteller mit Sitz in Linz am Rhein. Unter der gleichnamigen Marke ist das Unternehmen in aller Welt vor ...

