Mit vier neuen Xtrackers-ETFs erweitert die DWS ihr Angebot an Dividenden-Produkten. Die börsennotierten Indexfonds ermöglichen es Anlegern, auf dividendenstarke Aktien in drei Regionen - USA, Europa und Euroraum - sowie weltweit zu setzen. Zugleich erfüllen sie bestimmte Nachhaltigkeitskriterien des Indexanbieters MSCI. Konkret bilden sie verschiedene Varianten der Indexserie MSCI High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select ab. Diese wurde mithilfe eines Optimierungsverfahrens so konstruiert, dass die sich oft entgegenstehenden Ziele wie Dividendenrendite, Abbildung der Marktentwicklung und Berücksichtigung von ESG-Kriterien effektiv miteinander vereinbaren lassen. Die vier neuen Xtrackers MSCI High Dividend Yield ESG UCITS ETFs wurden am 11. Oktober an der Deutschen Börse (Xetra) notiert. Ein Listing an weiteren Börsenplätzen ist geplant.

