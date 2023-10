DJ PTA-News: Staige One AG: Staige Kamerasystem erhält weiteres Patent

München (pta/11.10.2023/13:19) - Essen, 11.11.2023 - Die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6) hat für für den Sport entwickelte Kamera "K2" ein Patent erhalten hat. Das Patent bezieht sich auf die innovative Panoramakamera und ein Verfahren zum Betrieb dieser Kamera.

Die Panoramakamera, die durch dieses Patent umfassend geschützt ist, besteht aus einem Gehäuse, Anordnungsmittel zur präzisen Positionierung der Kamera in einer bestimmten Höhe, eine leistungsfähige Rechnereinheit und Halterungen für eine oder mehrere Digitalkameras. Diese hochmoderne Technologie ermöglicht es, ein beeindruckendes 180°-Panoramabild des Spielfeldes in horizontaler Ausrichtung aufzunehmen. Mittels künstlicher Intelligenz wird aus der Panorama-Aufnahme der relevante Teil des Spielgeschehens live an den Zuschauer übertragen.

Im Gegensatz zu früheren Lösungen minimiert die patentierte Panoramakamera die Größenunterschiede bei der Darstellung von Spielern. Dies bedeutet, dass Spieler in der Nähe der Kamera nicht übermäßig vergrößert und Spieler auf der gegenüberliegenden Seite des Spielfeldes nicht zu klein dargestellt werden. Diese Technologie bietet somit eine realistischere und ausgewogenere Spielerfassung. Die Technologie bildet die Grundlage zur Extraktion von Spielerdaten anhand des Bewegtbildes.

Marvin Baudewig, CTO von Staige, äußerte sich begeistert zu dieser wegweisenden Entwicklung: "Wir sind stolz darauf, dieses innovative Patent zu besitzen, das die Standards für die Videoaufnahme und Analysen von Sportveranstaltungen neu definieren wird."

Dieses Patent ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Staige One Gruppe und stärkt die Position als eines der führenden Unternehmen im Bereich der High-Tech-Videotechnologie.

Über Staige One AG:

Die Staige One AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der High-Tech-Videotechnologie und hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufnahme und Übertragung von Live-Events spezialisiert. Mit einem starken Fokus auf Qualität und Innovation strebt Staige One danach, die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit Live-Ereignisse erleben.

