DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EDISON INTL 21/UND. FLR US281020AS67 12.10.2023 HZE/EOT
EDISON INTL 21/UND. US281020AT41 12.10.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EDISON INTL 21/UND. FLR US281020AS67 12.10.2023 HZE/EOT
EDISON INTL 21/UND. US281020AT41 12.10.2023 HZE/EOT