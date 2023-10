Zum 10. Mal in Folge haben das Analysehaus MORGEN & MORGEN und das Versicherungsmagazin innovative Versicherungsprodukte ausgezeichnet. Der Innovationspreis der Assekuranz soll echte Innovationen der Versicherungswirtschaft hervorheben und mit einer unabhängigen Auszeichnung im Markt kennzeichnen, um Vermittlern sowie Verbrauchern mehr Orientierung zu geben, so MORGEN & MORGEN.Produkte werden in drei Produktkategorien getestetTeilnahmeberechtigt sind Versicherungsunternehmen in ihrer Eigenschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...