Heute findet die CIRA Jahrestagung statt: Hier einige Inputs vom Vormittag: Panel "Blick nach vorne": Christoph Boschan mit Rat an Unternehmen, die an die Börse gehen und im Vorfeld bereits sehr viel an IR-Arbeit geleistet haben: "Die Arbeit sollte nach dem Floating erst richtig starten." Zur wirtschaftlichen Lage meinen die am Panel vertretenen Unternehmen: Wienerberger sieht eine Delle im Neubau. Hier sollte die Politik mit der Unterstützung von Schaffung von leistbarem Wohnraum gefragt sein. Bei der Umstellung auf eine CO2neutrale Produktion ist die Herausforderung bei Wienerberger, die Produkte trotzdem leistbar zu machen. Bei Palfinger kompensiert das starke US-Geschäft das schwache Europa-Geschäft. Die Produkte werden angepasst für E-LKW oder ...

