Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4856/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #502 geht es um die CIRA-Jahreskonferenz, für die ich in der Früh bereits im 7. Jahr einen Lauf organisieren durfte, bei der ich im Rahmen einer Paneldiskussion unter der Leitung von Paul Rettenbacher die neue tägliche Podcastshow in Deutschland in grossem Kreis vorstellen konnte und auch eine Lanze für das Tagesgeschäft an den Börsen brechen durfte. In den News: A1 Telekom Austria, Research zu AMAG, Aktiendeals bei Austriacard. Und dann habe ich noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...