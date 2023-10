Dass es um die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) schlecht steht, ist kein Geheimnis. Jahr für Jahr steht am Ende eine rote Zahl in der Haushaltsbilanz, was ebenfalls regelmäßig zu Beitragserhöhungen führt. Auch für 2024 standen beachtliche Beitragserhöhungen im Raum, so auch im Juni gefordert von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (AssCompact berichtete).Aber: Anscheinend gibt es wohl doch Glück im Unglück für die gesetzlich Versicherten. Am Donnerstag, 12.10.2023, soll der Schätzerkreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...