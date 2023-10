Wien (www.fondscheck.de) - Die Wiener Städtische übernimmt ein Immobilienpaket des Erste Immobilienfonds, so die Experten von "FONDS professionell".Insgesamt bestehe das Portfolio aus fünf Häusern in Wien mit rund 7.340 Quadratmetern - bei den Objekten handele es sich in erster Linie um Wohnimmobilien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...