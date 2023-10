Wien (www.fondscheck.de) - REIA Capital, neu gegründeter Initiator für Private-Equity-Dachfonds, engagiert Oliver Kneschewitz als Geschäftsführer zur Leitung der Münchner Niederlassung, so die Experten von "FONDS professionell".Im September habe Markus Kronenberghs die Leitung des Standorts in Frankfurt am Main übernommen, während Gründer Thomas Weinmann in Hamburg tätig sei. Noch im vierten Quartal 2023 plane REIA Capital, einen ersten Fonds zu starten, Zielgröße: 100 Millionen Euro. ...

