Die Stimmung im Autosektor hat sich etwas eingetrübt und zusätzlich begegnen die Marktakteure chinesischen Aktien mit einer gewissen Grundskepsis. Für die BYD-Aktie sind das nicht die besten Voraussetzungen. Doch fundamental scheint es weiterhin blendend zu laufen und das Unternehmen ist auf dem besten Wege, wieder für so manche Schlagzeile zu sorgen.Anzeige:Wie einem Bericht der "FAZ" zu entnehmen ist, befindet sich BYD (CNE100000296) in einer rasanten Aufholjagd zum wohl größten Rivalen in Form von Tesla. Im dritten ...

