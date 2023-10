ABSTRACT: Bitcoin macht weiter einen relativ starken Eindruck, die in der vergangenen Bitcoin-Analyse thematisierte Stärke ausgehend vom "bullishen Drive" in Richtung und über die $27.000 Marke wurde zwar nicht signifikant fortgeschrieben, aber in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen im US-Zinsmarkt und der Stabilität in Bitcoin trotz dieses offensichtlichen "Macro-Gegenwinds" zeugt das schon von Stärke.· Aktuelle Bitcoin Analyse am 11.10.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ...

