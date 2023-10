In den USA sind die Großhandelspreise (PPI) stärker gestiegen als erwartet, was auf einen schwelenden Inflationsdruck in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeutet.Der Erzeugerpreisindex, der die Kosten für Fertigwaren im Großhandel misst, stieg im September um 0,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Dow Jones befragte Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im August waren die Preise noch um 0,7 Prozent gestiegen. Ohne Nahrungsmittel und Energie stieg der Kern-PPI um 0,3 Prozent, während die Prognose bei 0,2 Prozent lag. Ohne Nahrungsmittel, Energie und Handelsdienstleistungen stieg der Index um 0,2 Prozent und entsprach damit …