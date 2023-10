Nach dem neuen Jahrestief Ende vergangener Woche kann sich die Aktie von Siemens Energy am Mittwoch weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Für Schwung sorgt ein Zeitungsbericht, nachdem der Energietechnikkonzern sein Geschäft mit Hochspannungskomponenten verkaufen will.Die Sparte Trench werde an den Finanzinvestor Triton verkauft, berichtet das Handelsblatt am Mittwoch unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise. Der Investor zahle einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Siemens Energy ...

