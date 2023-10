STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG hat im dritten Quartal wohl so viele Autos verkauft wie ein Jahr zuvor und dabei ordentliche Preise erzielt. Die Auslieferungen dürften in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums gelegen haben, bestätigte der mehrheitlich zum Volkswagen -Konzern gehörende Stuttgarter Autobauer am Mittwoch nach dem letzten Gespräch mit Analysten und Investoren ("pre-close call"), bevor mit Blick auf die offizielle Zahlenkommunikation am 25. Oktober die übliche Ruhezeit eingeläutet wird. Ein Jahr zuvor lieferte Porsche knapp 73 000 Autos an die Kunden aus. Die Preisgestaltung sei dabei "intakt" gewesen.

Zwar habe es im Juli und August wegen der gestaffelten Einführung des Cayenne, der in einer aufgefrischten Version auf den Markt kommt, niedrigere Verkäufe gegeben. Mit steigender Verfügbarkeit habe sich dies aber gegen Ende des Quartals Schritt für Schritt gebessert. Die Auftragseingänge seien weiter robust. Die Porsche-AG-Vorzugsaktie legte am Nachmittag als einer der besten Dax-Werte um 2,3 Prozent zu./men/ngu/he