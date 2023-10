Der DAX konnte am heutigen Mittwoch zunächst weiter ansteigen und im bisherigen Tageshoch 15.488 Punkte erreichen. Aktuell notiert der DAX wieder etwas tiefer bei 15.450 Punkten und damit direkt am 200er-EMA. Prallt der DAX hier wieder nach unten ab? Aktuell sieht es so aus, dass dem DAX hier kein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelingt und ein Rücklauf bevorsteht. Möglicherweise könnte der DAX auch zunächst nur seitwärts tendieren und erst nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...