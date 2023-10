Ballard Power hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass man mehrere Bestellungen über insgesamt 177 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Motoren vom langjährigen Kunden Solaris erhalten hat. Allein 127 Solaris-Brennstoffzellenbusse sollen im italienischen Bologna eingesetzt werden und so die größte Flotte Europas entstehen.Ballard erhielt auch Bestellungen für weitere 50 Module zur Stromversorgung von Solaris-Brennstoffzellenbussen in Deutschland und Italien. Die Anzahl der von Solaris in diesem Jahr bestellten ...

