Der 36-fache italienische Meister hat in der vergangenen Saison einen Verlust in Höhe von 123,7 Mio. € gemacht. Immerhin nur noch gut die Hälfte des Vorjahresverlusts von 239,3 Mio. €. Ein Grund zum Jubeln ist das aber nicht. Im Gegenteil: Juventus Turin hat weiterhin Riesenprobleme. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, das die Staatsanwaltschaft Turin angestrengt hat, muss man sich wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung verantworten. Zudem ist man in der vergangenen Saison in der italienischen ersten Liga Serie A wegen verschiedener Tricksereien mit Punktabzug und Geldstrafen belegt worden. Die Aktie ist ohnehin schon seit Jahren nur noch ein Pennystock.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 41.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Wie viele Krisenherde müssen die Märkte noch managen?++ SMA SOLAR stemmt sich gegen schwachen Trend in der Branche++ Wo ist der Boden bei SFC Energy?++ CLEAN HARBORS auf dem Weg zu neuen Höhen?Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info