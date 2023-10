Die Ereignisse vom Wochenende geben der Welt eine neue, gefährliche Richtung Barbarischer Angriff Mit dem barbarischen Angriff auf Israel durch die Terrororganisation Hamas am Samstag wurde das Thema nicht nur der laufenden Woche gesetzt. Mehr als 1.200 Menschen - Männer, Frauen und Kinder - wurden bestialisch ermordet oder starben in Gefechten. Allein auf dem "Festival for Peace" fanden 260 Menschen den Tod. Man mag sich nicht ausmalen, welche Panik und Schrecken diese Menschen in den letzten Stunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...