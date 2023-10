EQS-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Verkauf

Coreo AG: Coreo veräußert alle WEG Einheiten am Hagenweg in Göttingen



11.10.2023 / 18:33 CET/CEST

Frankfurt am Main - 11. Oktober 2023 - Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6) hat ihre 119 WEG Einheiten im Objekt Hagenweg in Göttingen an einen Immobilienentwickler veräußert. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Der Verkauf erfolgt im Zuge einer Portfoliobereinigung und wird zu einem Verlust gegenüber dem letzten IFRS Buchwert in Höhe von EUR 600 Tsd. führen.



Kontakt:

Coreo AG

Investor Relations

Bleichstrasse 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über die Coreo AG

Die Coreo AG (WKN: A0B9VV) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein opportunistischer Immobilieninvestor. Investitionen erfolgen vor allem in Wohn- und Gewerbeimmobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial oder bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.

