© Foto: Patrick Pleul/dpa



Der CEO von Pioneer Natural Resources, Scott Sheffield, warnt vor steigenden Ölpreisen, sollte der Iran in den Krieg der Hamas gegen Israel eingreifen."Wenn der Iran in den Krieg eintritt, werden wir natürlich viel höhere Ölpreise sehen", so Sheffield am Mittwoch in der CNBC-Sendung "Squawk Box". Der Iran ist ein wichtiger Ölproduzent und ein wichtiger Unterstützer der Hamas, der palästinensischen islamistischen Gruppe, die von den USA als Terrororganisation eingestuft wird. Eine Ausweitung des Konfliktes könnte eine ernsthafte Bedrohung für das weltweite Rohölangebot darstellen, das in den letzten Monaten schon von Saudi-Arabien und Russland reduziert wurde. Rohöl der Sorte Brent notierte …