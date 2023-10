Xsolla erwirbt Lightstream, Rainmaker und API.stream, um Spieleschöpfer zu stärken und Content-Erstellung und Vertrieb zu verbessern

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, gibt erfreut seine strategische Übernahme von Lightstream, Rainmaker und API.stream von Videndum, dem Mutterunternehmen, bekannt. Diese innovative Reihe von Tools wurde ausgearbeitet, um die Landschaft der Content-Erstellung und des Vertriebs zu revolutionieren.

Diese Übernahme unterstreicht die Anerkennung von Xsolla für den enormen Wert, den Spieleschöpfer in das Gaming-Ökosystem einbringen, und ist dem Aufbau und der Stärkung der Beziehungen mit Talent-Agenturen, Spieleschöpfern und ihren Zielgruppen gewidmet.

Xsolla Partner Network dient bereits als Lösung aus einer Hand, um Entwickler und Publisher in Anspruch zu nehmen und nach neuen Umsatz- und Belohnungsmöglichkeiten zu suchen. Durch den Erwerb von Lightstream, Rainmaker und API.stream wird Xsolla die Spieleschöpfer in die Lage versetzen, innerhalb weniger Sekunden mithilfe von Cloud-Streaming-Diensten in den Echtbetrieb zu gehen, freie Tasten von Spieleentwicklern anzufordern, an Empfehlungsprogrammen teilzunehmen, gebrandete Webshops erstellen zu können und digitale Produkte für die Spiele im Portfolio von Xsolla zu verkaufen.

Lightstream ist ein cloudbasiertes Streamingstudio, das Spieleschöpfer in die Lage versetzt, Live Content problemlos erstellen und teilen zu können. Durch Integration der Technologie von Lightstream wird Xsolla die Spieleschöpfer in die Lage versetzen, mühelos Livestreams mit minimalen technischen Anforderungen initiieren zu können, um eine effiziente und benutzerfreundliche Streaming-Erfahrung zu ermöglichen.

Die Rainmaker-Plattform befähigt Spieleschöpfer, ihre Zielgruppe zu vergrößern und zu verwalten, wobei sie ihre Umsatzchancen maximieren. Die Integration der Tools von Rainmaker in das Xsolla Partner Network wird den Spieleschöpfern eine umfassende Reihe von Merkmalen bieten, die entwickelt wurden, um die Einbeziehung der Zielgruppen, die Monetarisierung und den Vertrieb freier Tasten zu optimieren.

API.stream ist ein bemerkenswertes Team talentierter Ingenieure, die sich für eine Verbesserung der künftigen Live-Streaming-Produktion einsetzen. Im Laufe seiner jahrelangen Erfahrung im Umgang mit den Herausforderungen und Möglichkeiten von Cloud-nativen Live-Outputs hat API.stream neue Wege für kreative Ausdrucksmöglichkeiten im Rahmen des Live-Streamings geschaffen.

"Xsolla ist bestrebt, die Spieleschöpfer zu unterstützen und sie mit Tools zu versorgen, die sie für ihren Erfolg benötigen", so Chris Hewish, CEO von Xsolla. "Die Übernahme von Lightstream, Rainmaker und API.stream verstärkt unser Engagement, der Gaming-Community einen Extrawert zur Verfügung stellen zu können, um das Xsolla Partner Network zu einer allumfassenden Lösung für Entwickler, Publisher, Spieleschöpfer und ihre Zielgruppen zu machen."

Xsolla gewährleistet den aktuellen Lightstream-Nutzern, dass die Plattform weiterhin nahtlos mithilfe der laufenden Partnerschaften mit Microsoft, Xbox, Twitch und Steelseries betrieben werden kann. Die Übernahme zielt auf eine Verbesserung der Benutzererfahrung und die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen und Merkmale ab.

Weitere Informationen über den Erwerb von Lightstream, Rainmaker und API.stream finden Sie unter xsolla.pro/lightstream-acquisition

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen und mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte xsolla.com

Über Videndum

Videndum ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Marken-Hardwareprodukten und Softwarelösungen für den wachsenden Markt der Content-Erstellung. Zu den Kunden von Videndum gehören Fernsehsender, Filmstudios, Produktions- und Vermietungsfirmen, Fotografen, freie Content-Ersteller ("ICCs"), Vlogger, Influencer, Gamer, professionelle Tontechniker und Unternehmenskunden. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Hochleistungsprodukte und -lösungen, darunter Kamera-Support und -Stabilisatoren, Videoübertragungssysteme und Monitore, Livestreaming-Lösungen, Smartphone-Zubehör, Robotik-Kamerasysteme, Prompter, LED-Beleuchtung, mobile Stromversorgung, Taschen, Hintergründe und Motion Control, Audio-Capture- und Rauschunterdrückungsgeräte. Wir beschäftigen rund 1.800 Mitarbeiter in 11 unterschiedlichen Ländern und unser Unternehmen ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Media Solutions, Production Solutions und Creative Solutions.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen und mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte videndum.com

