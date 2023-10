DJ Belgien plant Ukraine-Fonds aus eingefrorenen russischen Geldern

BRÜSSEL (Dow Jones)--Belgien richtet einen 1,8 Milliarden US-Dollar schweren Fonds für die Ukraine ein. Er wird sich aus Steuereinnahmen aus Gewinnen speisen, die durch beschlagnahmte Vermögenswerte der russischen Zentralbank entstanden sind. Das kündigte der belgische Ministerpräsident Alexander de Croo anlässlich eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an.

Es ist der erste bedeutende Schritt in der Verwendung der russischen Vermögenswerte im Volumen von rund 280 Milliarden US-Dollar, die in den ersten Tagen des Krieges unter westlichen Sanktionen beschlagnahmt wurden. Die meisten der Assets der russischen Zentralbank werden von der EU gehalten. Davon liegen rund zwei Drittel bei dem in Belgien ansässigen Clearinghouse Eurocler. Die Entscheidung Belgiens betrifft die Besteuerung der 1,7 Milliarden Dollar an Zinsen, die Eurocler in der ersten Jahreshälfte aus den russischen Vermögenswerten generiert hat.

"Die Vermögenswerte und die Einnahmen, das ist eine EU-Entscheidung", sagte de Croo. "Die Besteuerung der Einnahmen, das bekommen wir. Und wir haben beschlossen, dass 100 Prozent davon an das ukrainische Volk fließen soll."

