Im Rahmen dieser erweiterten Vereinbarung stellt Cellares die Wirksamkeitsnachweis-Fertigung für eine zweite Bristol Myers Squibb CAR-T-Zelltherapie bereit

D Diese Ankündigung erfolgte einige Wochen nach der ersten Bekanntgabe von Cellares, dass Bristol Myers Squibb Teil des Cellares TAP-Programms zur Evaluierung Produktion eines Zelltherapieprodukts auf der automatisierten Cell-Shuttle-Plattform geworden war

Diese Vereinbarung verschafft Bristol Myers Squibb eine weitere Möglichkeit, mit der kosteneffizienten, zuverlässigen und skalierbaren Plattform von Cellares für die großtechnische Forschung Erfahrung zu sammeln

Cellares, die erste integrierte Entwicklungs- und Produktionsorganisation (IDMO), die sich auf die Herstellung von Zelltherapien im klinischen und industriellen Maßstab spezialisiert hat, gab bekannt, dass dass der Marktführer bei Zelltherapien, das weltweit tätige biopharmazeutische Unternehmen Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) im Rahmen des Cellares Technologieübernahme-Partnerschaftsprogramms (TAP) für die Herstellung einer CAR-T-Zelltherapie in einen zweiten Wirksamkeitsnachweis-Technologietransferprozess eintreten wird. Im Zuge dieser erweiterten Vereinbarung wird Cellares den zusätzlichen CAR-T-Zelltherapieprozess auf seine automatisierte Produktionsplattform Cell Shuttle technisch übertragen und diesen optimieren und automatisieren.

Das TAP-Programm von Cellares stellt für Zelltherapieentwickler eine schnelle, risikoarme Möglichkeit dar, die automatisierte Produktionstechnologie des Unternehmens für Produkte in ihrer Pipeline zu übernehmen. Bristol Myers Squibb nutzt dieses Programm für die Evaluierung von Cell Shuttle als automatisieren Produktionsprozess und für die Erstellung von Vergleichbarkeitsdaten. Dies untermauert, dass es sich bei Cell Shuttle um eine zuverlässige, kosteneffiziente und skalierbare Fertigungslösung für Zelltherapien handelt. Cellares expandiert schnell und die Nachfrage nach dem TAP-Programm wächst deutlich, da führende Zelltherapieentwickler die Implementierung des Cell Shuttle als klinische und kommerzielle GMP-Produktionslösung anstreben.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb über die Investition in die Serie C und das erste TAP-Programm für Zelltherapien hinaus vertiefen zu können", sagte der CEO von Cellares, Fabian Gerlinghaus. "Die Optimierung und Automatisierung dieses zusätzlichen CAR-T-Zelltherapieprozesses durch unser TAP-Programm stellt eine Erweiterung unserer ersten Partnerschaft mit BMS dar und unterstützt unsere Mission, den Zugang zu lebensrettenden Therapien für Patienten zu beschleunigen."

Die flexible Produktionstechnologie des Unternehmens unterstützt sowohl autologe als auch allogene Zelltherapieprozesses und ca. 90% der Zelltherapie-Modalitäten. Innerhalb des TAP-Programms können manuelle Prozesse automatisiert und technisch innerhalb von lediglich sechs Monaten auf die Cell Shuttle-Plattform von Cellares übertragen werden. Teilnehmende Zelltherapieentwickler können ihre Therapieprozesse in jeder Phase auf ein Cell Shuttle technisch übertragen während der vorklinischen oder klinischen Entwicklung oder nach der behördlichen Zulassung. Dank der Automatisierung, Standardisierung und software-definierten Produktion (SDM) kann nachfolgend jede technische Übertragung in jeder beliebigen weiteren IDMO Smart Factory auf der Welt ohne Verzögerung erfolgen.

Um mehr über das TAP-Programm zu erfahren und einen Termin mit einem Vertreter für Geschäftsentwicklung zu vereinbaren, besuchen Sie bitte cellares.com/partnering/

Über Cellares

Cellares ist die erste integrierte Entwicklungs- und Produktionsorganisation (IDMO). Sie verfolgt bei der Massenproduktion der lebenden Medikamente des 21. Jahrhunderts einen Industrie 4.0-Ansatz. Das Unternehmen entwickelt und betreibt integrierte Technologien für die Produktion von Zelltherapien für den beschleunigten Zugang zu lebensrettenden Zelltherapien. Das firmeneigene Cell Shuttle integriert sämtliche Technologien, die für den gesamten Produktionsprozess erforderlich sind, in eine flexible Plattform mit hohem Durchsatz und echter End-to-End-Automatisierung. Cell Shuttles werden in den Smart Factories von Cellares auf der ganzen Welt eingesetzt, um den gesamten Patientenbedarf an Zelltherapien in globalem Maßstab zu decken. Eine Partnerschaft mit Cellares verschafft Forschern, Biotechnologie- und Pharmaunternehmen die Möglichkeit, die Medikamentenentwicklung zu beschleunigen und die Produktion zu skalieren, die Fehlerquote bei Prozessen zu senken, die Herstellungskosten zu reduzieren und die weltweite Patientennachfrage zu befriedigen.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in South San Francisco, Kalifornien, seine kommerzielle IDMO Smart Factory liegt in Bridgewater, New Jersey. Das Unternehmen wird von erstklassigen Investoren unterstützt und hat eine Finanzierung im Umfang von über 355 Millionen US-Dollar aufgebracht.

Für weitere Informationen über Cellares besuchen Sie bitte cellares.com.

