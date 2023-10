Plus 3.764 Prozent - so etwas bekommt man auf der Kurstafel nur selten zu sehen. Doch der Aktie von Tempest Therapeutics ist am Mittwoch dieser Mega-Kurssprung gelungen, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse für sein Krebsmedikament veröffentlichte.Der Medikamentenkandidat TPST-1120 zeigte in Kombination mit den Roche-Arzneimitteln Tecentriq (Atezolizumab) und Avastin (Bevacizumab) seine klinische Überlegenheit als Erstlinienbehandlung für inoperable oder metastasierende hepatozelluläre Karzinome.Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...