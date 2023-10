Goldanleger schauen auf die Fed-Entscheidungen. Denn diese beeinflussen den Goldpreis. Bleiben die Zinsen hoch, so drückt dies auf den Goldpreis. Auf der anderen Seite gelten Gold und Silber als sichere Häfen. Vor allem angesichts des angeschlagenen US-Haushaltes, den immensen Schulden und durch steigende Renditen von Staatsanleihen. Was noch dazu kommt, sind geopolitische Unsicherheiten. Das aktuelle Beispiel ist der Krieg in Israel, wo sich die schlimmste Krise seit 50 Jahren ausbreitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...