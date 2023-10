DJ MÄRKTE USA/Aktien steigen weiter - Birkenstock-Debüt enttäuscht

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die jüngste Aufwärtstendenz an der Wall Street hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Stützend wirkten die weiter fallenden Renditen am US-Anleihemarkt und das obwohl die US-Erzeugerpreise im September etwas stärker gestiegen sind als prognostiziert. Im Handel hieß es beschwichtigend, der Fokus liege mehr auf den am Donnerstag anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen. Volkswirt Gregory Daco von EY sagte, der wichtige Erzeugerpreisindex für Handelsdienstleistungen habe eine signifikante Disinflation gezeigt, was sich wiederum in einer niedrigeren Verbraucherpreisinflation niederschlagen dürfte.

Der Dow-Jones-Index schloss 0,2 Prozent höher mit 33.805 Punkten. Der S&P-500 legte um 0,4 Prozent zu, die als zinsempfindlicher getenden Nasdaq-Indizes stiegen um 0,7 Prozent. Nach ersten Angaben gab es 1.760 (Dienstag: 2.180) Kursgewinner und 1.129 (715) -verlierer. Unverändert gingen 60 (65) Titel aus dem Handel.

Die weiter sinkenden Renditen bremsten den Dollar, der Dollarindex gab ganz leicht nach. Die Ölpreise fielen weiter um bis zu 2,4 Prozent. Das sorgte zusätzlich für Entspannung bei den Marktzinsen, weil es günstig für die Inflation ist. "Es gibt kein Öl in Israel und im Gazastreifen, und es sieht immer mehr danach aus, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas nicht auf ölproduzierende Länder, insbesondere den Iran oder Saudi-Arabien, übergreifen wird", sagte Bob Yawger von Mizuho.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel um 10 Basispunkte auf 4,56 Prozent, nur bei den zweijährigen Papieren stieg sie leicht. Taktgeber waren nach dem deutlichen Anstieg der Renditen der vergangenen Wochen weiter jüngste eher taubenhafte Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank. Unter anderem sagte der Präsident der Fed von Atlanta, Raphael Bostic, er sehe keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen. Die Geldpolitik sei richtig, um die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zu drücken. Er fügte hinzu, obwohl sich die Wirtschaft verlangsame, sei nicht davon auszugehen, dass sie auf eine Rezession zusteuere. Und Christopher Waller sprach sich dafür aus, zunächst abzuwarten, wie die erfolgten Zinserhöhungen wirkten.

Daneben berichteten Börsianer aber auch von Nachfrage nach Anleihen als sicherer Hafen vor dem Hintergrund des Krieges in Israel.

Fed-Protokoll bewegt kaum

Das im späten Handel veröffentlichte Protokoll der September-Sitzung der US-Notenbank bewegte kaum. Ihm zufolge waren die Notenbanker hinsichtlich der Entwicklung der Wirtschaft "sehr unsicher" und beschlossen daher, mit der Zinspolitik von Sitzung zu Sitzung vorsichtig vorzugehen.

Für etwas Rückenwind sorgte daneben die Politik. So gibt überraschend schnelle Bewegung bei der Nachbesetzung des abgesetzten Kevin McCarthy als Vorsitzender des Repräsentantenhauses. Bei einer Abstimmung der Republikaner setzte sich der als gemäßigt konservativ geltende Steve Scalise durch.

Davita leiden unter Erfolg von Novo Nordisk

Die Aktie des Dialyseunternehmens Davita knickte um 16,9 Prozent ein nach einem Studienerfolg des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk. Dessen Diabetes-Präparat Ozempic kann das Fortschreiten von Nierenerkrankungen verzögern In der Folge könnte das die künftige Zahl von Dialysepatienten verringern, hieß es von Analysten.

Für Exxon Mobil ging es um 3,6 Prozent nach unten. Der Konzern übernimmt in einem reinen Aktiendeal für knapp 60 Milliarden Dollar Pioneer Natural Resources. Der Preis von 253 Dollar je Aktie entspricht einem Aufschlag von knapp 7 Prozent auf den Pioneer-Schlusskurs vom Dienstag. Pioneer stiegen dennoch nur um 1,4 Prozent auf 240,82 Dollar.

HP gewannen 1,5 Prozent. Der PC- und Druckerhersteller hat die Dividende um 5 Prozent erhöht und kündigte im Zuge eines Ausblicks an, den freien Cashflow des 2024 endenden Geschäftsjahres zu "etwa 100 Prozent" in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen den Aktionären zugutekommen zu lassen.

Walgreens Boots Alliance legten um 1,0 Prozent zu, nachdem die Apothekenkette den in der Gesundheitsbranche erfahrenen Tim Wentworth zum neuen CEO ernannt hat. Walgreens präsentiert am Donnerstag seinen Geschäftsjahresbericht.

Enttäuschend verlief das Börsendebüt des deutschen Schuhherstellers Birkenstsock an der Nyse. Der erste Kurs lag mit 41 Dollar 11 Prozent unter dem Ausgabepreis, der schon lediglich in etwa in der Mitte der Angebotsspanne 44 bis 49 Dollar gelegen hatte. Zuletzt gehandelt wurde das Papier mit 40,20 Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.804,87 +0,2% 65,57 +2,0% S&P-500 4.376,95 +0,4% 18,71 +14,0% Nasdaq-Comp. 13.659,68 +0,7% 96,83 +30,5% Nasdaq-100 15.241,12 +0,7% 109,60 +39,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,00 +2,5 4,97 57,5 5 Jahre 4,58 -3,9 4,62 58,2 7 Jahre 4,59 -7,7 4,67 62,0 10 Jahre 4,56 -9,9 4,66 68,3 30 Jahre 4,70 -13,2 4,83 73,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:36 Uhr Mo, 17:08 % YTD EUR/USD 1,0615 +0,1% 1,0609 1,0549 -0,8% EUR/JPY 158,37 +0,4% 157,91 156,70 +12,8% EUR/CHF 0,9575 -0,2% 0,9598 0,9567 -3,3% EUR/GBP 0,8621 -0,1% 0,8638 0,8634 -2,6% USD/JPY 149,19 +0,3% 148,84 148,55 +13,8% GBP/USD 1,2312 +0,2% 1,2282 1,2217 +1,8% USD/CNH (Offshore) 7,3008 +0,2% 7,2995 7,2972 +5,4% Bitcoin BTC/USD 26.738,40 -2,5% 27.052,05 27.497,21 +61,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,86 85,97 -2,5% -2,11 +7,8% Brent/ICE 86,32 87,65 -1,5% -1,33 +5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.874,00 1.860,50 +0,7% +13,50 +2,8% Silber (Spot) 22,04 21,83 +1,0% +0,21 -8,1% Platin (Spot) 891,60 885,23 +0,7% +6,38 -16,5% Kupfer-Future 3,61 3,63 -0,6% -0,02 -5,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 16:08 ET (20:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.