Marcelo Claure wird stellvertretender Vorsitzender und geschäftsführender Gesellschafter und vereint seine Kräfte mit Eduardo Sirotsky Melzer, Luciana Antonini Ribeiro und Pedro Parente

eB Capital, eine führende brasilianische Investmentfirma, gegründet von Eduardo Sirotsky Melzer, Luciana Antonini Ribeiro und Pedro Parente, gibt bekannt, dass die Claure Group eine bedeutende Beteiligung an der Firma erworben hat. Nach der Investition wird Marcelo Claure als Vice Chairman und Managing Partner sowie als Mitglied des Investitionsausschusses in das Unternehmen eintreten.

Herr Claure ist ein hervorragender Investor, Betreiber und Unternehmer sowie Gründer und CEO der Claure Group, einer globalen Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von rund 4 Milliarden US-Dollar in diversen Sektoren. Herr Claure wird sein unternehmerisches Fachwissen und seine Erfahrung in der Führung globaler Unternehmen im Rahmen der Investition in eB Capital einsetzen, mit dem Ziel, die Wachstumsstrategie von eB Capital voranzutreiben. Herr Claure wird eB Capital maßgeblich bei der Erweiterung seiner Anlagestrategie und beim Zugang zu globalem Kapital unterstützen. Darüber hinaus wird er das Portfoliomanagement des Unternehmens erweitern, da eB Capital neben seinem Hauptsitz in Sao Paulo auch von seinem neuen Büro in New York aus operiert.

"Die Ankunft von Marcelo Claure stellt ein neues, aufregendes Kapitel in der Geschichte von eB Capital dar und bestätigt die Arbeit, die wir zum Wachstum des Unternehmens geleistet haben. Marcelos Glaube an den brasilianischen Markt und seine beeindruckende Karriere als Investor, Unternehmer und Führungskraft bei großen globalen Unternehmen wird für unsere zukünftige Strategie und die Verwaltung unseres aktuellen und zukünftigen Portfolios von großem Nutzen sein und uns außerdem dabei helfen, neue Investitionsgelegenheiten zu entdecken. Es ist eine Ehre, Marcelo an Bord zu haben, und ich freue mich auf die Beiträge, die er für die Strategie und den Betrieb von eB Capital leisten wird", sagt Eduardo Sirotsky Melzer, Mitbegründer, Executive Chairman und CEO von eB Capital, der Claures Ankunft mit den anderen Partnern feiert.

"Diese Investition stärkt den Glauben der Claure Group an Brasilien, ein Land mit enormen Chancen. Brasilien wird davon profitieren, einer der größten Lebensmittel- und Rohstoffproduzenten der Welt zu sein und über das sauberste Energienetz sowie eine aufstrebende grüne Energie zu verfügen. Dies geht mit den laufenden Steuerreformen des Landes einher und damit, dass es weltweit die Nation mit der siebtgrößten Bevölkerung ist und sich einer strategisch günstigen geopolitischen Position auf der Weltbühne erfreut. Ich freue mich darauf, als stellvertretender Vorsitzender zu eB Capital zu wechseln und mit Duda, Luciana und Pedro zusammenzuarbeiten, die ich sehr schätze. Ich setze mich gerne dafür ein, die erfolgreiche Verwirklichung unserer gemeinsamen Vision voranzutreiben", bekräftigt Herr Claure.

eB Capital verwaltet rund 5 Milliarden BRL (1 Milliarde US-Dollar) und investiert in Unternehmen, die in dem Segment, in dem sie tätig sind, führend sind, wie etwa Alloha Fibra, einen der führenden unabhängigen Glasfaseranbieter des Landes; Proz, eine professionelle Bildungsplattform; Loja do Mecânico, die größte E-Commerce-Einzelhandelskette für Werkzeuge und Maschinen in Lateinamerika; sowie Hilab und Blue Health, Unternehmen, die sich auf diagnostische Medizin spezialisiert haben. Das Unternehmen hat außerdem durch Investitionen in Green PCR und Global PET eine Plattform für das Kunststoffrecycling aufgebaut. eB Capital steht an der Spitze der Unternehmens-Klimadebatte in Brasilien und hat vor Kurzem seine Expansion in den Immobilienbereich ausgeweitet, indem es in Zusammenarbeit mit JHSF Capital, der Investment-Management-Gesellschaft von JHSF, einen Fonds aufgelegt hat.

"Während meiner langen Geschäftskarriere habe ich selten einen Profi mit der Tragweite von Marcelo getroffen. Seine Erfolgsbilanz an Kühnheit und Ausführungskompetenz ist unübertroffen, und ich bin zuversichtlich, dass er eine neue Ära für unser Unternehmen einläuten wird", sagt Pedro Parente, Co-Founder und Senior Managing Partner von eB Capital.

Luciana Antonini Ribeiro, Mitbegründerin, Managing Partner und CIO von eB Capital, die gerade dabei ist, den zweiten Investmentfonds mit Schwerpunkt Klima in Brasilien aufzulegen, freut sich über Claures Ankunft: "Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Marcelo. Wir haben die gleiche Vorstellung von den Transformationsmöglichkeiten in Brasilien für ein breites Spektrum von Sektoren, einschließlich der Klimaagenda, für die sich unser Land als Vorkämpfer einsetzt. Dieser Schritt eröffnet eB Capital den Weg zu neuen Möglichkeiten. Der Eintritt von Marcelo in die Partnerschaft erfolgte nach der Durchführung eines sorgfältigen Verfahrens, das es uns ermöglichte, uns genau kennenzulernen, um die Gewissheit zu erlangen, dass wir mit dem richtigen Partner den richtigen Schritt unternehmen."

Über Marcelo Claure

Marcelo Claure ist ein bolivianisch-amerikanischer Technologieunternehmer und der Gründer und CEO der Claure Group, einer milliardenschweren globalen Investmentfirma, die mehrere wachstumsstarke Sektoren abdeckt, darunter Telekommunikation, Technologie, Medien, Immobilien, Infrastruktur, Energiewende, Mode, und Sport.

Über seine globale Investmentfirma Claure Group stellt Herr Claure den Managementteams vieler seiner Portfoliounternehmen strategisches Kapital und Fachwissen zur Verfügung, unter anderem durch seine Funktion als Group Vice Chairman von SHEIN, dem globalen, integrierten Online-Marktplatz für Mode-, Schönheits- und Lifestyle-Produkte und als Executive Chairman von Bicycle Capital, einem führenden, auf Lateinamerika fokussierten Wachstumskapitalunternehmen, das er im Juni 2023 gegründet hat.

Herr Claure ist ein bekannter Unternehmer und Betreiber seit er im Jahr 1997 Brightstar gegründet und zum größten globalen Mobilfunkvertriebs- und Dienstleistungsunternehmen in der Telekombranche ausgebaut hat. Im Jahr 2014 verkaufte Claure Brightstar an SoftBank und wurde Chairman und CEO von Sprint, wo er dessen Umschwung leitete und die besten Finanzergebnisse in der 120-jährigen Geschichte des Unternehmens erzielte. Später leitete er die 195-Milliarden-Dollar-Fusion zwischen Sprint und T-Mobile, aus der eines der heute wertvollsten Telekommunikationsunternehmen der Welt entstand.

Nach der Fusion von Sprint und T-Mobile wurde Claure zum CEO der SoftBank Group International befördert, wo er über 40 Unternehmen im SoftBank-Portfolio direkt beaufsichtigte, darunter unter anderem ARM, Fortress, SoftBank Energy und Boston Dynamics. Er gründete außerdem den 8-Milliarden-Dollar-Fonds SoftBank Latin America, den größten VC-Fonds in der Region, und den SoftBank Opportunity Fund, einen 100-Millionen-Dollar-Fonds für farbige Unternehmer.

Claure erhielt einen B.S. in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften sowie einen Ehrendoktor der Handelswissenschaften der Bentley University und einen Ehrendoktor der Rechtswissenschaften des Babson College. Er ist Executive Fellow an der Harvard Business School und Co-Chair des Digital Data Design (D^3) Institute an der Harvard University, einer Organisation, die sich auf digitale und KI-gestützte Geschäftsinitiativen konzentriert.

Über eB Capital

eB Capital ist eine führende brasilianische Investmentfirma, die dafür bekannt ist, die strukturellen Herausforderungen Brasiliens in gewinnbringende Geschäftsmöglichkeiten umzuwandeln. Die DNA von eB Capital vereint Investitions- und betriebswirtschaftliche Hintergründe, was ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für hohe Wertschöpfung und hohe Renditen ist. Das Unternehmen verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau nationaler Marktführer durch eine Buy-and-Build-Strategie und durch die Nutzung seiner umfassenden Kenntnisse über Brasilien.

Zu den Investitionen von eB Capital gehören seit seiner Gründung konstante Renditen im oberen Quartil: Alloha Fibra, der größte unabhängige Glasfaseranbieter des Landes; Proz, die führende Plattform für berufliche Bildung; Loja do Mecânico, der größte E-Commerce-Anbieter für Werkzeuge und Maschinen in Lateinamerika; Green PCR und Global PET bilden zusammen das landesweit größte Unternehmen für Bottle-to-Bottle-Recycling; sowie Hilab und Blue Health, beide unter anderem in der diagnostischen Medizin tätig. Auch in der Agenda für Klima-Investitionen des Landes ist eB Capital ein Vorreiter.

https://www.ebcapital.com.br/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231011354128/de/

Contacts:

Presseanfragen



Für eB Capital

Loures Consultoria

https://www.loures.com.br

Jonathas Ruiz jonathas.ruiz@loures.com.br +55 11 993857406

Luci Anunciato luci.anunciato@loures.com.br +55 11 99522-8600



Für Claure Group

H/Advisors Abernathy

https://abernathy.h-advisors.global/

Tom Johnson tom.johnson@h-advisors.global +1 212-371-5999