Oppositionspolitiker Benny Gantz, der nun eine Krisenregierung mit seinem Rivalen Benjamin Netanjahu eingegangen ist, gilt in Israel als routinierter Militärtaktiker, aber eher unbedarfter politischer Stratege. Das zeigt sich auch jetzt nach seiner Einigung mit Netanjahu, angesichts des Krieges gegen die Hamas in die rechtsreligiöse Regierung einzutreten. Es ist eine verpasste Chance. Denn in den Gesprächen der vergangenen Tage lag die Aussicht auf eine echte Regierungsumbildung. Jair Lapid, Führer der stärksten Oppositionspartei, hatte seine Beteiligung an der Regierung an eine Bedingung geknüpft: Raus mit den Rechtsextremen. Gantz hat dies nicht gefordert. Nun sitzt er ausgerechnet in Zeiten höchster Eskalation in einem Boot mit jenen, die die Region noch weiter anzünden wollen. https://www.mehr.bz/khs285m



