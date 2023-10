Nach einem lethargischen Börsengeschehen hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch einen kleinen Gewinn verbucht. Mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 33.805 Zähler ging es für den Dow den vierten Handelstag in Folge aufwärts.Für die anderen großen Börsenbarometer ging es etwas stärker aufwärts. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,43 Prozent auf 4.377 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 0,72 Prozent auf 15.241 Zähler zu.Dem Protokoll der letzten Fed-Sitzung zufolge sieht eine Mehrheit der ...

