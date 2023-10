SALVADOR (IT-Times) - BYD, unter anderem Hersteller von Elektro-Fahrzeugen, errichtet in Brasilien ein Werk-Komplex zur Produktion von Elektrobussen und Elektroautos sowie Batterien. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat vor kurzem den ersten Spatenstich für ein Werk in Camacari, Bundesstaat...

Den vollständigen Artikel lesen ...