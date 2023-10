Datenschutz für Nutzer ist oberste Priorität

Linksys, ein ikonisches Unternehmen im Bereich Konnektivität für Eigenheime und kleine Büros, kündigt in einer Absichtserklärung neue Updates für sein umfassendes Datenschutzversprechen (Privacy Pledge) an. Linksys war schon lange an vorderster Front progressiver Richtlinien zum Schutz der persönlichen Daten und Informationen seiner Kunden und macht Online-Datenschutz und -Sicherheit weiterhin zur Priorität.

Die Sicherheit persönlicher Daten und Informationen bei der Nutzung des Internets ist äußerst wichtig. Da die Welt immer stärker vernetzt wird und mehr Daten online geteilt werden, ist die Vertraulichkeit und Sicherheit persönlicher Informationen und Online-Aktivitäten zu einem natürlichen Anliegen geworden.* Mit der wachsenden Beliebtheit von Hochgeschwindigkeitsverbindungen wird das Thema Datenschutz im Internet noch mehr in den Vordergrund treten.

Laut einem Bericht von Reuters ist die Online-Aktivität während der Pandemie sprunghaft angestiegen. Weil die Menschen immer mehr Zeit online verbringen, sind auch die Risiken für Datenlecks, beeinträchtigte Cybersicherheit, Phishing und andere Bedrohungen gestiegen. Dies rückt die umfassende Datenschutzrichtlinie von Linksys in den Vordergrund: der Datenschutz ist eine zunehmend wichtige Angelegenheit und Linksys setzt weiterhin auf eine sichere und geschützte Online-Erfahrung für seine Kunden.

"Linksys arbeitet ständig daran, die Sicherheit der Kundendaten zu gewährleisten. Es ist höchste Priorität, dass jeder einzelne Linksys-Kunde egal wo auf der Welt sie leben eine sichere Online-Erfahrung erhält", sagte der CEO von Linksys, Jonathan Bettino.

Da Linksys ein Unternehmen ist, das auf die ausdrückliche Zustimmung der Kunden setzt, entscheiden Linksys-Kunden immer selbst, ob sie Marketing-E-Mails oder Textnachrichten erhalten möchten. Wenn ein Kunde seinen Namen aus der Marketingliste entfernen möchte, kann er sich von E-Mails abmelden oder das Wort STOP per SMS senden, und sein Name wird sofort entfernt.

Weitere Funktionen und Vorteile

Kein Website-Tracking: Die Produkte und Apps von Linksys verfolgen nicht die von Ihnen besuchten Websites oder sammeln Informationen über den von Ihnen im Internet betrachteten Inhalt. Ebenso wenig verfolgen sie Ihre App-Verwendung oder Online-Aktivitäten.

Die Produkte und Apps von Linksys verfolgen nicht die von Ihnen besuchten Websites oder sammeln Informationen über den von Ihnen im Internet betrachteten Inhalt. Ebenso wenig verfolgen sie Ihre App-Verwendung oder Online-Aktivitäten. Keine Verfolgung ihrer Aktivität: Linksys-Produkte und -Apps enthalten keine Tracking- oder Werbe-Cookies.

Ihre persönlichen Informationen werden weder verkauft noch geteilt: Linksys verkauft Ihre persönlichen Informationen nicht und teilt sie auch nicht zu Marketingzwecken.

Einwilligung für E-Mails und Textnachrichten: Linksys ist ein Unternehmen, das auf die ausdrückliche Zustimmung der Kunden setzt, das bedeutet, Sie entscheiden, ob Sie Marketing-E-Mails oder Textnachrichten erhalten möchten.

Verbesserte Sicherheit: Die Geräte bleiben durch automatische Sicherheitsupdates, ein separates Netzwerk für Gäste und zusätzliche fortschrittliche Funktionen, die über die Linksys App zugänglich sind, geschützt.

Über Linksys

Wir bei Linksys entwickeln Einfachheit, damit Sie nie Komplexität erleben. Linksys ist eine Kultmarke, die ihr 35. Jahr der Innovation im Bereich Konnektivität für Eigenheime und kleine Büros feiert. Linksys hat schon viele Branchenneuheiten hervorgebracht und bietet einfache, schnelle, zuverlässige und erschwingliche Produkte für Privatanwender und kleine Büros, in denen es keine IT gibt.

*Die Übertragung von Informationen über das Internet ist nicht zu 100 sicher. In den Datenschutzrichtlinien von Linksys rät das Unternehmen seinen Kunden, (i) Vorsicht walten zu lassen, wenn öffentliche Computer oder Geräte verwendet werden; (ii) Vorsicht walten zu lassen, wenn ein Computer oder Gerät verwendet wird, auf das von Ihnen nicht autorisierte Benutzer Zugriff haben könnten; und (iii) starke und eindeutige Passwörter für Ihr Heimnetzwerk zu erstellen. Linksys kann Probleme in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit, die von Benutzern verursacht werden, nicht verhindern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

