Was haben erneuerbare Energien und Gold gemeinsam? Trotz attraktiver Zukunftsperspektiven sind Aktien aus beiden Branchen in den vergangenen Monaten kräftig unter die Räder gekommen. Oftmals ohne ersichtlich Grund. Damit eröffnen sich für Schnäppchen-Jäger mit etwas Geduld Chancen. Beispielsweise bei JinkoSolar und Desert Gold. Beide Unternehmen sind historisch günstig. JinkoSolar hat gerade einen neuen Absatzrekord gemeldet und will weiter wachsen. Desert Gold lockt mit einer fast schon lächerlich günstigen Bewertung seiner Gold-Ressourcen und bohrt weiter. Für geduldige Anleger winkt ein Rebound oder eine Übernahme. Und BYD? Die Chinesen sind auf dem Weg, Tesla als weltweite Nummer 1 der E-Auto-Hersteller zu verdrängen. Trotzdem kommt die Aktie nicht vom Fleck und in Europa ermittelt die EU wegen verbotener Subventionen.

