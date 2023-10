MARRAKESCH (dpa-AFX) - Die Weltbank, die arme Länder jährlich mit hohen Krediten bei ihrer Entwicklung unterstützt, steht vor einer Reform. Geht es nach Ländern wie Deutschland und den USA, soll sie bei ihren Entscheidungen den Klimaschutz künftig stärker berücksichtigen. Der neue Auftrag könnte am Donnerstag bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Marrakesch (Marokko) beschlossen werden. Auch die biologische Vielfalt, der Kampf gegen Pandemien und andere globale Probleme sollen eine stärkere Rolle spielen. Ärmere Länder befürchten angesichts der begrenzten Mittel allerdings Einbußen für die Armutsbekämpfung.

Deutschland hatte zuletzt angekündigt, rund 300 Millionen Euro an sogenanntem Hybridkapital bereitzustellen - eine Absicherung für die Weltbank, damit diese selbst mehr Mittel am Markt aufnehmen kann. In der Bundesregierung schätzt man, dass so insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen mobilisiert werden könnten. Offen ist, ob andere Länder dem Beispiel folgen./tam/DP/ngu