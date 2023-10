Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Tupperware Brands-Aktie hat in der Finanzwelt zuletzt für Furore gesorgt. Nach einem Schlusskurs von 2,34 USD am Mittwoch zeigt sich ein beeindruckender Anstieg von 84,3 % allein seit Montag. Ein solcher rascher Kursanstieg ist in der Regel selten und zieht die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten gleichermaßen auf sich. Für den aktuellen Monat ergibt sich bis jetzt ein Plus von 59,2 %, was die ...

