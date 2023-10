Helvetica Property / Schlagwort(e): Immobilien

Neuer CIO ergänzt die Geschäftsleitung



12.10.2023 / 06:30 CET/CEST





Medienmitteilung Zürich, 12. Oktober 2023 - Helvetica, eine der führenden Real Estate Fund und Asset Management Firmen, stärkt die Geschäftsleitungsebene und ernennt Dominik Fischer zum Chief Investment Officer (CIO). Die bestehende Geschäftsleitung von Helvetica wird ab dem 1. Januar 2024 mit Dominik Fischer als Chief Investment Officer (CIO) und Urs Kunz als Chief Commercial Officer (CCO), vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA, ergänzt. Dominik Fischer ist seit fünf Jahren für Helvetica tätig und seit Januar 2023 Head Investment Management und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Zusammen mit seinem Team, bestehend aus zwölf kompetenten Fachexperten im Investment und Asset Management, zeichnet er für die Investitions- und Portfoliostrategie aller Anlageprodukte entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich. Urs Kunz verfügt über jahrelange Erfahrung im Schweizer Finanz- und Immobilienmarkt. In seiner Funktion als Chief Commercial Officer (CCO) verantwortet er mit seinem Team zusammen die Bereiche Investor Relations, Sales, Business Development und Marketing. «Die Verstärkung an der Unternehmensspitze stellt die Investorenbedürfnisse ins Zentrum und ermöglicht ein stringentes Management für ertragsstarke Immobilienanlagen. Wir freuen uns, mit Dominik Fischer einen langjährigen Mitarbeiter und mit Urs Kunz einen neuen Kollegen im Kreis der Geschäftsleitung begrüssen zu dürfen», sagt Hans R. Holdener, CEO von Helvetica. Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter

www.Helvetica.com Medienkontakte Hans R. Holdener Patricia Neupert CEO Head Marketing & Communications T +41 43 544 70 80 T +41 43 544 70 98 hrh@helvetica.com pn@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft.

Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlage-produkte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für aus-gezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

www.helvetica.com Disclaimer

Die vorliegende Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Werbung und keine Empfehlung etc. für ein spezifischen Anlageprodukt dar. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden. Produktspezifische Informationen erhalten Sie kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG (T +41 43 544 70 80, ir@helvetica.com) oder auf der Webseite www.helvetica.com.



