Carbios belegt überlegene Leistung seines Enzyms in international renommierter wissenschaftlicher Publikation Die Veröffentlichung in ACS Catalysis , einer der weltweit einflussreichsten wissenschaftlichen Fachzeitschriften, vergleicht die vier leistungsfähigsten PET abbauenden Enzyme in industriellem Maßstab und bestätigt die überlegene Leistung des Enzyms von Carbios



, einer der weltweit einflussreichsten wissenschaftlichen Fachzeitschriften, vergleicht die vier leistungsfähigsten PET abbauenden Enzyme in industriellem Maßstab und bestätigt die überlegene Leistung des Enzyms von Carbios Carbios hat eine international standardisierte Methode zum Vergleich von Enzymen vorgestellt und dadurch seine Position als Weltmarktführer im Bereich der enzymatischen PET-Depolymerisation untermauert



Seit der Veröffentlichung des LCCICCG-Enzyms in der Fachzeitschrift Nature im Jahr 2020 wurde in dreijähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit die Leistung des Enzyms weiter optimiert, sodass eine neue, noch effizientere Generation von Enzymen in der weltweit ersten PET-Biorecycling-Anlage eingesetzt werden kann Clermont-Ferrand, Frankreich - 12. Oktober 2023 (06:45 Uhr MEZ) - Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, hat heute die Publikation des Artikels "Assessment of Four Engineered PET Degrading Enzymes Considering Large-Scale Industrial Applications" ("Bewertung von vier entwickelten PET-abbauenden Enzymen in Bezug auf deren Anwendung im industriellen Großmaßstab") in ACS Catalysis, einer der weltweit einflussreichsten wissenschaftlichen Fachzeitschriften (Impact Factor 13,7), bekannt gegeben. Der Artikel belegt, dass das Enzym LCCICCG von Carbios (veröffentlicht in Nature 2020) die Leistung der drei Konkurrenten übertrifft, die in wissenschaftlichen Publikationen als am vielversprechendsten angesehen werden: zwei Varianten des Enzyms IsPETase, das von Ideonella sakaiensis produziert wird und von der Universität Manchester und der Universität Austin (Texas) beschrieben wurde, sowie eine Variante von PES-H1 (auch bekannt als PHL7), die von der Universität Greifswald beschrieben wurde. Mit dem Einsatz einer standardisierten Methode zum Vergleich von PET-abbauenden Enzymen unter industriellen Bedingungen bestätigen Carbios und das Toulouse Biotechnology Institute (TBI) die überlegene Leistung des Enzyms des Unternehmens und die Marktführerschaft von Carbios in diesem Bereich. Das in diesem Artikel beschriebene Enzym wurde zudem seit 2020 noch weiter verbessert. Die neue Generation dieses Enzyms (Ergebnisse noch nicht veröffentlicht) wird in der weltweit ersten PET-Biorecyclinganlage eingesetzt, die 2025 den Betrieb aufnehmen soll. Alain Marty, Chief Scientific Officer von Carbios: "Die Publikation in der renommierten Fachzeitschrift ACS Catalysis bietet der wissenschaftlichen Fachwelt eine standardisierte Methode zum Vergleich von Enzymen unter industriellen Bedingungen. Diese Studie bestätigt die Position von Carbios als führendes Unternehmen nicht nur im Hinblick auf die Leistung seines Enzyms zum Abbau von PET, sondern vor allem in der industriellen Anwendung für das Biorecycling von Kunststoffen und Textilien. Ich möchte meinem Team und den Mitautoren für die Zusammenarbeit und ihre Beharrlichkeit bei der Veröffentlichung dieses bahnbrechenden Artikels danken." Durch die Zusammenarbeit mit den renommierten Enzymologen Prof. Uwe Bornscheuer (Universität Greifswald) und Prof. Gert Weber (Helmholtz-Zentrum Berlin) vereint Carbios fundiertes Know-how, um das biologische Recycling von PET zu beschleunigen. Die vollständige Veröffentlichung finden Sie unter: https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acscatal.3c02922 Die Autoren: Grégory Arnal, Julien Anglade, Sabine Gavalda, Vincent Tournier, Nicolas Chabot, Uwe T. Bornscheuer, Gert Weber und Alain Marty ### Über Carbios Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie die Transition hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen. Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios Informationen zu Carbios Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker: Euronext Growth: ALCRB

