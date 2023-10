Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Partnerschaft

Cicor und Clayens werden zusammenarbeiten, um Lösungen für intelligente Drug-Delivery-Geräte aus einer Hand anzubieten



Bronschhofen, 12. Oktober 2023 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass sie mit der Clayens Gruppe eine Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet hat. Diese umfasst die Entwicklung globaler Auftragsentwicklungs- und -fertigungslösungen aus einer Hand für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Medizintechnik und Industrie, mit Fokus auf intelligente Drug-Delivery-Geräte.

Cicor ist einer der am schnellsten wachsenden europäischen Hersteller von hochzuverlässiger Elektronik für die Bereiche Medizintechnik, Industrie, sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung mit Hauptsitz in Boudry, Schweiz. Clayens ist ein führendes europäisches Unternehmen in der Verarbeitung von Polymeren, Verbundwerkstoffen und Präzisionsmetallteilen mit Hauptsitz in Genas, Frankreich. Mit sich ergänzenden globalen Produktionskapazitäten, einer gemeinsamen Vision für Innovation und Exzellenz sowie umfassender Technologie- und Marktexpertise in ihren jeweiligen Bereichen bringen Cicor und Clayens 7'500 Mitarbeitende an 46 Produktionsstandorten in 16 Ländern zusammen, einschliesslich 20 hochmodernen Reinräumen.

Die strategische Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, massgeschneiderte und integrierte Technologielösungen aus einer Hand anzubieten, die in Bezug auf Innovation, Qualität und Effizienz unübertroffen sind - vom Konzept bis zur Marktreife, unabhängig von ihrer Komplexität. Die Kunden, insbesondere in den Bereichen Medizintechnik und Industrie, werden von der Kombination der sich ergänzenden Kompetenzen und Technologien von Cicor und Clayens profitieren. Das gemeinsame Angebot ist eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach intelligenten Drug-Delivery-Geräten, welche die Patientenversorgung deutlich verbessern, die Rückverfolgbarkeit von hochwertigen Medikamenten ermöglichen und letztlich helfen, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Während der Entwicklung des gemeinsamen Angebots, das sich auf neue Programme konzentriert, werden beide Unternehmen unabhängig voneinander bleiben und auf Augenhöhe agieren. Die Zusammenarbeit von Cicor und Clayens als unabhängige Unternehmensgruppen wird von One Equity Partners (OEP), einem Anteilseigner beider Unternehmen, unterstützt.

Cicor ist überzeugt, mit dieser strategischen Zusammenarbeit die Innovationkraft weiter zu stärken und einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen unterstreicht damit sein Steben nach Exzellenz in der EMS- und Kunststoffindustrie.

Kontakt:

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen



Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 15 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .

