DJ MÄRKTE ASIEN/Nachlassende Zinsängste geben Aktien Auftrieb

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Meist deutlich im Plus tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Marktteilnehmer erklären die positive Stimmung mit den weiter gesunkenen US-Anleiherenditen. Unter den Anlegern lasse die Angst vor steigenden Kreditkosten nach, nachdem Vertreter der US-Notenbank jüngst eher "taubenhafte" Töne angeschlagen hätten, heißt es.

In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 1,6 Prozent aufwärts. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legt um 1,9 Prozent zu. In Schanghai steigt der Composite-Index um 0,8 Prozent. An der Börse in Seoul verbessert sich der Kospi um 1 Prozent. Die australische Börse hinkt mit einem Plus von 0,2 Prozent derweil hinterher. Hier bremsen Kursverluste im Energiesektor, der dem Ölpreis nach unten folgt.

Aktien der Energiebranche gehören auch in der übrigen Region zu den Verlierern. Während in Sydney Santos und Woodside um 1,3 und 0,2 Prozent nachgeben, verlieren Inpex und Japan Petroleum Exploration in Tokio 1,1 und 1,5 Prozent. In Schanghai büßen Suzhou Douson Drilling & Production Equipment 3,7 Prozent ein und Bomesc Offshore Engineering 6,6 Prozent.

In China sind Bankenwerte gesucht, nachdem die staatliche Central Huijin Investment ihre Beteiligungen an vier großen heimischen Banken aufgestockt hat. Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank gewinnen 5,2 Prozent, Chongqing Rural Commercial Bank 2,5 Prozent und China Construction Bank 2,4 Prozent.

Toshiba tendieren in Tokio kaum verändert. Die Aktie wird im Zuge der Übernahme durch ein Konsortium unter Führung von Japan Industrial Partners, die im vergangenen Monat bekanntgegeben wurde, voraussichtlich am 20. Dezember vom Kurszettel verschwinden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.100,10 +0,2% +0,9% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.451,65 +1,6% +21,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.475,28 +1,0% +10,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.104,36 +0,8% +0,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.231,28 +1,9% -10,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.221,16 +0,9% -1,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.445,54 +0,6% -4,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0630 +0,1% 1,0620 1,0608 -0,7% EUR/JPY 158,55 +0,1% 158,34 157,89 +13,0% EUR/GBP 0,8629 +0,0% 0,8626 0,8637 -2,5% GBP/USD 1,2318 +0,1% 1,2312 1,2282 +1,9% USD/JPY 149,17 +0,0% 149,10 148,84 +13,8% USD/KRW 1.339,01 -0,0% 1.339,50 1.337,76 +6,1% USD/CNY 7,1711 -0,0% 7,1715 7,2986 +4,0% USD/CNH 7,2973 -0,0% 7,3005 7,2976 +5,3% USD/HKD 7,8198 -0,0% 7,8202 7,8182 +0,1% AUD/USD 0,6422 +0,1% 0,6413 0,6425 -5,8% NZD/USD 0,6015 -0,1% 0,6020 0,6030 -5,3% Bitcoin BTC/USD 26.830,06 +0,4% 26.724,15 27.053,71 +61,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,10 83,49 -0,5% -0,39 +6,8% Brent/ICE 85,56 85,82 -0,3% -0,26 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.877,16 1.874,30 +0,2% +2,86 +2,9% Silber (Spot) 22,11 22,08 +0,2% +0,04 -7,7% Platin (Spot) 894,18 890,00 +0,5% +4,18 -16,3% Kupfer-Future 3,63 3,61 +0,4% +0,02 -4,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

