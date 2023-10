Der kanadische Energiekonzern Emera Inc. (ISIN: CA2908761018, TSE: EMA) zahlt am 15. November 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,7175 CAD (Record date: 1. November 2023), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gegenüber dem Vorquartal (0,69 CAD) ist dies eine Anhebung um 4 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,87 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von ...

