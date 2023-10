Birkenstock hat gepatzt. Der Kurs rutschte am ersten Handelstag um fast -13 % ab, was kein Ruhmesblatt für die Emissionsbanken ist. Stabilus wird Destaco für 680 Mio. US-Dollar übernehmen. Der Spezialist für Spanntechnik und Automationslösungen bringt mehr als 200 Mio. US-Dollar Umsatz mit. Microsoft kämpft mit dem amerikanischen Finanzamt. Der IRS fordert knapp 29 Mrd. US-Dollar in rückständigen Steuern von dem Software-Riesen.Asien entwickelt sich am Donnerstagmorgen einheitlich positiv. Alle Benchmarks in der Region legen zu und werden vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...