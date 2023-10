Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und dabei den 200er-EMA bei 15.450 Punkten nach oben durchbrechen. Der DAX ging bei 15.495 Punkten leicht über dem 200er-EMA aus dem Handel und nimmt nun Kurs auf den 50er-EMA bei 15.593 Punkten. Der 50er-EMA ist oft die Anlaufmarke einer Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend. Vorbörslich notiert der DAX am heutigen frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 15.530 Punkten höher. Solange der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...