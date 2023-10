Nach der kräftigen Erholung vom Dienstag hat der DAX (WKN: 846900) am Mittwoch etwas an Fahrt verloren. Trotzdem rettete das größte deutsche Börsenbarometer einen Gewinn von 36 Punkten ins Ziel, aus dem Handel ging es +0,24% fester mit 15.460 Punkten. Etwas gedämpft wurde die Stimmung durch neue Inflationsdaten aus den USA. Die deutschen Standardwerte starteten unterhalb des Schlusskurses vom Dienstag in den Tag und markierten in den Anfangsminuten ...

