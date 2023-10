Bis in den März diesen Jahres hinein lieferte die Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000) eine beachtenswerte Performance, die sie bis an die 75 €-Marke führte. In den vergangenen Monaten war von diesem Lauf nicht mehr allzu viel zu spüren. Dabei bescheinigen die Experten dem Titel weiterhin einiges an Potenzial. Mercedes-Benz vorgestellt Mercedes-Benz ist einer der traditionsreichsten Autohersteller der Welt. Mit einem Absatz von rund 2,5 Millionen Fahrzeugen ...

