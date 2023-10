Hannover (www.anleihencheck.de) - In den USA sanken die Renditen zur Wochenmitte merklich, so die Analysten der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen sei auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen gefallen.Die weltweite Staatsverschuldung steige wieder. Vor allem wegen hoher Defizite in den USA und China dürfte es 2023 einen Zuwachs geben, wie der Internationale Währungsfonds prognostiziert habe. Nach einem Sprung zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 habe es danach eine leichte Entspannung gegeben. Mittelfristig dürfte die weltweite Staatsverschuldung jetzt um etwa einen Prozentpunkt pro Jahr zulegen. Zum Ende des Jahrzehnts würde sich die Verschuldung damit einer Quote von 100 Prozent im Verhältnis zur globalen Wirtschaftsleistung (BIP) annähern. Deutschland liege mit unter 70% deutlich darunter. Der IWF habe betont, ohne die Neuverschuldung in den beiden größten Volkswirtschaften USA und China würde es einen jährlichen Rückgang von etwa einem halben Prozentpunkt geben. ...

