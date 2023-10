Die Siemens Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) taumelte in den letzten Wochen Richtung Allzeittief, erholt sich diese Woche jedoch wieder ein wenig. Wie am Mittwoch bekannt wurde, verkauft der Energiekonzern nun für eine schöne Summe seine Hochspannungssparte, um sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Eine Einstiegschance für Anleger? Siemens Energy vorgestellt Die in München ansässige Siemens Energy AG ist ein Strom- und Gaskonzern im Bereich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...