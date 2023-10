DJ PTA-News: Staige One AG: Wechsel der Staige One AG in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf

München (pta/12.10.2023/08:59) - Essen, 11.10.2023 - Die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6) gibt bekannt, dass mit Ablauf des 10. Oktober 2023 die Inhaber-Aktien o.N. des Unternehmens aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf wechseln werden. Die erste Notierung im Primärmarkt mit fortlaufender Preisfeststellung ist für den 11. Oktober 2023 geplant.

Diese bedeutende Entwicklung markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Staige One AG und stellt einen Schritt in Richtung weiterem Wachstum und einer breiteren Kapitalbasis dar. Der Wechsel in den Primärmarkt bietet zusätzliche Möglichkeiten für Investoren und stärkt die Position des Unternehmens in der Finanzwelt.

Der Skontroführer für diesen Übergang ist die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185).

Für weitere Informationen und Updates zum Unternehmen verweisen wir auf unsere offizielle Website und die Börsenmitteilungen.

Über Staige One AG: Die Staige One AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der High-Tech-Videotechnologie und hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufnahme und Übertragung von Live-Events spezialisiert. Mit einem starken Fokus auf Qualität und Innovation strebt Staige One danach, die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit Live-Ereignisse erleben.

Aussender: Staige One AG Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jan Taube Tel.: +49 89 54543880 E-Mail: info@staige.com Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

