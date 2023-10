Relative Stärke bei Münchner Rück

Die Münchner Rück (DE0008430026) gehört zu einer Branche, die trotz konjunktureller Eintrübungen Preiserhöhungen durchsetzen kann, die Inflationseffekte (über-)kompensieren. Das Unternehmen ist der Weltmarktführer in Rückversicherungen und gehört durch seine Bilanzstärke, solide Kapitalausstattung und das diversifizierte Geschäftsmodell zu den zuverlässigen Dividendenzahlern im DAX. Für den 8.11.23 hat das Unternehmen die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal vorgesehen. Die Aktie zeigt relative Stärke und notiert weiterhin deutlich über ihrem gleitenden 200-Tages-Durchschnittskurs nahezu auf Allzeithoch. Wem ein Direktinvestment auf diesem Niveau zu riskant erscheint, sichert sich gegen Kursrückgänge und verdient bereits bei einer Seitwärtsbewegung.

Bonusstrategie mit 15,4 Prozent Puffer (März)

Hoher Puffer durch Barriere: Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SW2NZH2 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 408 Euro, wenn die Barriere bei 318 Euro (Puffer 15,4 Prozent) bis zum 15.3.24 niemals berührt oder unterschritten wird. Bei einem Preis von 382,91 Euro sind somit maximal 25,09 Euro oder 14,5 Prozent p.a. drin. Aktienlieferung im negativen Szenario.

Discount-Strategie mit 10,2 Prozent Puffer (Juni)

Das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB4CY38 bietet beim Kaufpreis von 337,77 Euro einen Puffer von 10,2 Prozent und generiert eine Rendite von 32,23 Euro oder 13,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 21.6.24 auf oder über den Cap von 370 Euro schließt, andernfalls wird eine Aktie geliefert.

Einkommensstrategie mit 10,1 Prozent p.a. Kupon und X Prozent Puffer (August)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ43MD9 zahlt einen Zinskupon von 10,1 Prozent, was durch den Einstieg knapp unter pari zu einer effektiven Rendite von 10,2 Prozent p.a. entspricht. Wenn die Aktie am 16.8.24 unterhalb des Basispreises von 360 Euro notieren sollte, erfolgt die Lieferung von 2 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 360 Euro, Bruchteile in bar).

Zertifikate-Report-Fazit: Die Münchner Rück notiert nahe des Allzeithochs. Defensiv orientierte Anleger, die trotz relativ geringer Volatilitäten und komfortabler Sicherheitspuffer zweistellige Renditen realisieren wollen, können sich mit den Zertifikaten für eine Seitwärtsbewegung positionieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Anlageprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de