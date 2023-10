Ab Ende des Jahres soll der Q4 e-tron neben dem VW-Werk in Zwickau auch von Audi selbst im Werk Brüssel gebaut werden. Doch da die Nachfrage derzeit kaum die Anlage in Zwickau auslastet, hat Audi die Ziele für Brüssel noch vor dem Start gekürzt - zum Unmut der Mitarbeiter. Die Überlaufproduktion des Q4 e-tron sollte im Audi-Werk Brüssel eigentlich bereits Mitte 2023 anlaufen, um die Produktion in Zwickau zu entlasten. Da die Produktion in Zwickau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...